5 Aralık 2021 Haberleri
5 Aralık 2021 Manşet Haberleri.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2008 yılındaki sözlerini hatırlatıp kurdaki artış ve faiz kararını yorumladı
- Cüneyt Özdemir Altın Kelebek'te son zamanların en popüler esprisini yaptı! Salonu kırdı geçirdi
- Altın Kelebek'te iki ödül birden alan Müge Anlı, sahnede duygu dolu anlar yaşadı
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelilerin yüzünü güldüren Mesut Özil-Pereira yorumu: İlk kez gördüm
- Ekrem İmamoğlu, 'İşte İstanbul'daki gerçek enflasyon' diyerek rakamları paylaştı
- MHP'li başkandan Türkeş Vakfı'na baskın! Tehditler havada uçuştu: Ülkücülerin nefesi arkanızda
- Karabük'te otomobil 150 metrelik şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
- Fenerbahçe yıllar sonra ilk kez Çaykur Rizespor maçında kulübe değiştirdi
- Fenerbahçe'de gecenin kahramanı Serdar Dursun'dan Vitor Pereira'ya mesaj: Hazırım artık
- Emine Erdoğan, Siirt ziyaretinde gelen soruyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönerek yanıtladı: Başıma iş açtın Sayın Başkan
- Altın Kelebek'te Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı göndermesi
- Çaykur Rizespor ağlarına 4 gol bırakan Fenerbahçe bu sezon bir ilke imza attı
- 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde şıklık yarışı! Ünlülerin kıyafetleri nefes kesti
- Altın Kelebek Ödülleri'nde Melis Sezen, hem dekoltesiyle hem de sözleriyle törene damga vurdu
- Kadıköy'de Serdar Dursun şov! Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi
- Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mesut Özil tespiti: Real Madrid'de bile bu kadar değildi
- AK Partili Tayyar'dan CHP'nin Mersin mitingine farklı yorum: Biz bu rekabetin parçası olmamalıyız
- Son Dakika: Trabzonspor ilk bombayı patlattı! Jean Evrard Kouassi ile her konuda anlaşma sağlandı
- İstanbul'da koku paniği! İGDAŞ'tan açıklama geldi
- Gülşen sınırları zorladı! Cesur dekolteli kıyafetiyle olay yarattı
- TBB Başkanlığı'na seçilen Erinç Sağkan'dan ilk açıklama: Eleştiriye açık bir TBB göreceksiniz
- Ne olduysa 33 dakikada oldu! Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş
- Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi
- Bellingham, Almanya'yı ayağa kaldırdı! Dev maçtan sonra yaptığı şike göndermesine tepki yağıyor
- Bir dönem sona erdi! Başkanlık seçimini kaybeden Metin Feyzioğlu'ndan ilk sözler: Tebrik ediyorum
- Efsane film 300 Spartalı'nın akıllara kazınan 'This is Sparta' sahnesi 10 farklı dilde dublajlandı
- MHP'den Alparslan Türkeş Vakfı hamlesi! Semih Yalçın, yeni vakıf kuracaklarını ilan etti
- İntihar eden oğlunun ardından 'Kavuşma vakti' paylaşımı yapan babadan haber alınamıyor
- TBB seçimlerini kaybeden Metin Feyzioğlu kimdir? İşte kariyeri ve hayatı
- TBB seçimlerini kazanan Erinç Sağkan kimdir? İşte çoklu baro yasasına karşı çıkan yeni başkanın kariyeri
- Emre Belözoğlu şova devam ediyor! Hatay'ı farka boğan Başakşehir, Süper Lig devlerinin önüne geçti
- İngiltere'de Müslüman öğrencilere skandal ayrımcılık! Cuma namazını soğukta kılmaya zorlandılar
- Kadıköy'de Serdar Dursun şov! Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4 golle geçti
- Asgari ücret alıyordu, patronuna sinirlenip istifa etti! Şimdi milyonlar kazanıyor
- Son Dakika: Türkiye Barolar Birliği'nde Metin Feyzioğlu dönemi sona erdi, yeni başkan Erinç Sağkan oldu
- Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'boş teneke' ifadesine yanıt
- Teoman gençlik fotoğrafını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
- Tamir yapan tesisat ustası, duvardaki delikte saklı 600 bin dolar buldu
- El Salvador, kripto para piyasasındaki tarihi düşüşü fırsata çevirdi! Ucuz fiyattan 150 Bitcoin aldılar
- Kumarda varını yoğunu kaybeden Serdar Ortaç 'Borçları silindi' iddialarına sert çıktı
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
??Şu ana kadar hiç #kriptopara satın aldınız mı?— Haberler (@Haberler) December 4, 2021
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet