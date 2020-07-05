4 Temmuz 2020 Haberleri
4 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
05.07.2020 00:15 | Son Güncelleme: 05.07.2020 00:15
- Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'a Marcao müjdesi
- Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
- İstanbul Boğazı'nda bir tekne cayır cayır yandıktan sonra battı
- Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
- KKTC'de 75 gün sonra 1 kişide daha koronavirüs tespit edildi
- İstanbul'da yeni normal denetimleri sıklaştı! Vali, bizzat sosyal medyadan uyardı
- Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor
- Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol attı
- Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
- Van Gölü'nde 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
- Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi
- Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
- Juventus, Buffon'un Serie A'da en çok maça çıkan oyuncu olduğu maçta Torino'yu 4-1 mağlup etti
- Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
- Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
- Fatih Terim'den takımdan ayrılan Onyekuru'ya: Seni özleyeceğim evlat
- Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
- Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
- Fabrika patlamasında hayatını kaybeden 3 kişinin daha ismi belli oldu
- Cezaevinden izinli çıkan hükümlü boşanma aşamasındaki karısını öldürdü
- ABD'de göstericilerin üzerine araç süren saldırgan, 2 kadını yaraladı
- Trabzonspor'da iyileşen Ekuban, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak Galatasaray maçının kadrosuna alındı
- Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Henry Onyekuru, resmen Galatasaray'dan ayrıldı
- Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
- İstanbul Boğazı'nda skandal görüntüler! Koronavirüse aldırmadan yat partisi düzenlediler
- TBMM Başkanlığı, gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu
- Engelli genci 'Ne bakıyorsun?' diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı
- Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
- Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi
- Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
- Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
- Mahkeme, 'Polis kesemez' diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
- Barcelona, Griezmann'a karşılık Juventus'tan Douglas Costa ve Adrien Rabiot'yu talep etti
- Ekmeğe yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
- Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
- Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İrfan Can'ı transfer etmek istiyor
- Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
- Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
- İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
- Van Gölü'nde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 8'e yükseldi