31 ilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını tarım, sağlık gıda temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını tarım, sağlık gıda temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz. 23-24.25-26 tarihleri arasında günlük hayata en az düzeyde tutulacak şekilde 31 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması yapmayı planlıyoruz. 22 Nisan akşamı 00.00'dan itibaren, 23 Nisan tatil ve 26 Nisan 00.00'a kadar devam edecek."

(İHA)

Kaynak: İHA