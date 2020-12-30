187 kaçak göçmenin gemiyle umuda yolculuğu Çeşme'de son buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

187 kaçak göçmenin gemiyle umuda yolculuğu Çeşme'de son buldu

30.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:35
187 kaçak göçmenin gemiyle umuda yolculuğu Çeşme'de son buldu

187 kaçak göçmenin gemiyle umuda yolculuğu Çeşme'de son bulduİSTANBUL'dan dün yola çıkan ve İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güevinlik ekipleri tarafından durdurulan 'Atlas' isimli gemide aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 6 farklı uyruklu toplam 187 kaçak göçmen yakalandı.

187 kaçak göçmenin gemiyle umuda yolculuğu Çeşme'de son buldu

İSTANBUL'dan dün yola çıkan ve İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güevinlik ekipleri tarafından durdurulan 'Atlas' isimli gemide aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 6 farklı uyruklu toplam 187 kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul'dan İtalya'ya gitmek için yola çıkan 'Atlas' isimli gemi, bugün sabah saatlerinde Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulup, Çeşme İskelesi'ne getirildi. Gemideki aramada, ambar bölümünde Suriye, Afganistan, Irak, İran, Pakistan ve Myanmar uyruklu 187 kaçak göçmenin bulunduğu tespit edildi. Kaçak göçmenlerin gemiye binerken organizatörlere kişi başı 6 bin euro ödediği öğrenildi. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu kaçak göçmenlerin işlemlerinin Sahil Güvenlik'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Mehmet Nuri Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Demet Akalın Burak Özçivit Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Vitor Hugo Metin Oktay Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 187 kaçak göçmenin gemiyle umuda yolculuğu Çeşme'de son buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 17:35:37. #1.14#
title