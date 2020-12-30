187 kaçak göçmenin gemiyle umuda yolculuğu Çeşme'de son buldu

187 kaçak göçmenin gemiyle umuda yolculuğu Çeşme'de son bulduİSTANBUL'dan dün yola çıkan ve İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güevinlik ekipleri tarafından durdurulan 'Atlas' isimli gemide aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 6 farklı uyruklu toplam 187 kaçak göçmen yakalandı.

187 kaçak göçmenin gemiyle umuda yolculuğu Çeşme'de son buldu

İSTANBUL'dan dün yola çıkan ve İzmir 'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güevinlik ekipleri tarafından durdurulan 'Atlas' isimli gemide aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 6 farklı uyruklu toplam 187 kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul'dan İtalya'ya gitmek için yola çıkan 'Atlas' isimli gemi, bugün sabah saatlerinde Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulup, Çeşme İskelesi'ne getirildi. Gemideki aramada, ambar bölümünde Suriye, Afganistan, Irak, İran, Pakistan ve Myanmar uyruklu 187 kaçak göçmenin bulunduğu tespit edildi. Kaçak göçmenlerin gemiye binerken organizatörlere kişi başı 6 bin euro ödediği öğrenildi. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu kaçak göçmenlerin işlemlerinin Sahil Güvenlik'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı