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Çeşme'de binlerce kişi ve araç sorgulandı, 1 milyon lira trafik cezası kesildi

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İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda binlerce kişi ve aracın sorgusu gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 1 milyon 365 bin 345 TL trafik cezası kesildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda binlerce şahsın ve aracın sorgusu gerçekleştirildi, 1 milyon lirayı aşkın trafik cezası kesildi.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13-26 Şubat tarihlerinde, ilçede denetimler gerçekleştirildi. 20 bini aşkın kişinin ve yaklaşık 13 bin aracın sorgusunu gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranması bulunan 83 şahsı yakaladı. 405 araca cezai işlem uygulayan ekipler, 16 kişiye de alkollü araç kullanmak suçundan işlem yaptı. Ekipler tarafından, toplamda 1 milyon 365 bin 345 TL trafik cezası kesilirken, ilçede yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüleceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İzmir Çeşme 3.Sayfa Güncel Haberler

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