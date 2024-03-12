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İzmir'de 7'si çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 7'si çocuk 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 7'si çocuk 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Mart günü Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, sahil güvenlik botu ve mobil radarı tarafından, içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botları tespit etti. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediği belirlenen 7'si çocuk 39 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dikili İzmir Çeşme Sahil Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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