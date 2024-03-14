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Çeşme'de Sprey Boya ile Yasa Dışı Bahis Reklamı Yapan Şüpheliler Yakalandı

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İzmir'in ünlü tatil beldesi Çeşme'de, sprey boya ile yazılama yaparak yasa dışı sanal bahis sitelerinin reklamını yapan şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı. Gece saatlerinde yazılama yapan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in ünlü tatil beldesi Çeşme'de, sprey boya ile yazılama yaparak yasa dışı sanal bahis sitelerinin reklamını yapan şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı. Gece saatlerinde yazılama yapan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ünlü tatil beldesi Çeşme'de, Alaçatı ve Dalyan mahallelerinde bazı sokaklar, banklar ve ATM önlerinde sprey boya ile yasa dışı sanal bahis sitelerinin reklamları görüldü. Şikayet üzerine harekete geçen Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazılama yapılan yerlerin yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Şüpheliler kamerada

Yapılan incelemede, 3 kişinin gece saatlerinde her iki mahallenin birçok yerinde yazılama yaptığı anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntüde 3 kişinin bir arada gezdiği, şüphelilerden birinin yazılama yaparken, diğerlerinin gözcülük yaptığı ve cep telefonuyla görüntü kaydettiği anlar yer aldı.

Gözaltına alındılar

Polis ekipleri tarafından kimlikleri belirlenen 3 kişi, Çeşme Asfaltı Hastane Kavşağı üzerinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Çeşme Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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