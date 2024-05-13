Polis didik didik aradı, silahlı saldırı şüphelileri Çeşme'de yakalandı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde 31 yaşındaki gencin evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili aranan 4 şüpheli, Çeşme ilçesinde saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı.

Olay saat 01.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi 893 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.K. (31), evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan mermilerden 3'ü O.K.'nin vücuduna isabet ederken, yaralanan genç kanlar içerisinde evinin bulunduğu apartmana sığındı. Bu esnada şüpheli veya şüpheliler bölgeden kaçarken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Tabancayla vurularak yaralanan O.K., komşuları tarafından otomobille Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan O.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Polis didik didik aradı, aynı gün yakaladı

Olayla ilgili detaylı çalışma yürüten İzmir polisi, tabancayla ateş eden 3 şüpheliyi ve şüphelilerle hareket edip öncülük yaparak onlara yardım eden kişinin kimliğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda S.Z.ve U.K.adlı 4 şüphelinin olayın ardından Çeşme Alaçatı'ya kaçtıkları tespit edildi. Polis ekipleri tarafından, şüphelilerin saklandıkları eve yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.