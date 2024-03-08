DEM Parti İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Çeşme adayı Abdullah Dokçu ve Menekşe Ecer kimdir?

Dem Parti İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Çeşme Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Çeşme adayı Abdullah Dokçu ve Menekşe Ecer kimdir?

DEM PARTİ İZMİR ÇEŞME ADAYI ABDULLAH DOKÇU KİMDİR?

Abdullah Dokçu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Çeşme Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İZMİR ÇEŞME ADAYI MENEKŞE ECER KİMDİR?

Menekşe Ecer 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Çeşme Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz