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Alaçatı Gıda Topluluğu, yerel üreticilerle tüketicileri buluşturuyor

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Çeşme ve Alaçatı'da yaşayanların bir araya gelerek oluşturduğu Alaçatı Gıda Topluluğu, Çeşme'deki yerel üreticilerle tüketicileri doğrudan buluşturmaya ve gıdaya doğrudan ulaşmaya devam ediyor. Topluluk Destekli Tarım uygulaması ise hem üretici hem de tüketiciye katkı sağlıyor.

Çeşme ve Alaçatı'da yaşayanların bir araya gelerek oluşturduğu Alaçatı Gıda Topluluğu, Çeşme'deki yerel üreticilerle tüketicileri doğrudan buluşturmaya ve gıdaya doğrudan ulaşmaya devam ediyor. Topluluk Destekli Tarım uygulaması ise hem üretici hem de tüketiciye katkı sağlıyor.

Alaçatı Gıda Topluluğu, gıdaya doğrudan yerli üreticiyle ulaşma hedefiyle geçtiğimiz yıl yola çıkmıştı. Daha az karbon ayak izi için zaman zaman ürünleri toplu sipariş edip üretici ile tüketiciyi buluşturan topluluk, 219 katılımcıya ulaştı. Çeşitli dönemlerde hasat çalışmalarına da katılan Alaçatı Gıda Topluluğu, Ovacıklı yerel üretici Nuri ve Özlem Avcı'nın tahsis ettiği 3 dönümlük arazide biyolojik zirai bakım ürünleri ile fide dikimi yaptı. Topluluğu üyeleri, ürünlerin yetişmesinin ardından da tarladaki ürünleri toplayıp, paydaşlara dağıttı. Üretim fazlaları ise satılarak, buradan elde edilen gelir İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Vakfına burs olarak ve "Hayatın Anlamı Kitap" projesi için Çeşmeli 200 ilköğretim öğrencisine kitap olarak katkı sağlandı.

Son olarak Germiyan'daki buluşmada ise topluluk, yörenin kopanisti peyniri ve geleneksel yöntemlerle susuz tarım uygulamasıyla üretilen Çeşme kavunu hakkında bilgi aldı. Alaçatı Gıda Topluluğu, en önemli hedef olarak; üretici-tüketici bağını oluşturan Topluluk Destekli Tarım uygulaması projesinin yıl boyu devamlılığını sağlamak olarak belirledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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