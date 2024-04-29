İzmir'de Salomon Çeşme Yarı Maratonu için koordinasyon toplantısı yapıldı

İzmir'in Çeşme İlçesinde düzenlenecek olan Salomon Çeşme Yarı Maratonu için koordinasyon toplantısı yapıldı

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı'nın başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, 4 Mayıs 2024 tarihinde saat 08.00'de başlayacak olan "Salomon Çeşme Yarı Maratonu" için alınacak tedbirler ele alındı. İlçede düzenlenecek büyük çaplı spor etkinliği öncesinde, ilgili kurum amirlerinin katıldığı toplantıda güvenlik, sağlık ve trafik düzenlemeleri gibi konular detaylı bir şekilde görüşüldü. Maratonun sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapılması kararlaştırıldı. - İZMİR