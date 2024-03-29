İzmir'de 23 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karaburun açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 3'ü çocuk 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ilçesinde ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından tespit edilen ve durdurulan lastik bottaki 2 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.