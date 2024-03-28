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Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel

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"Sen Çal Kapımı", "Aşk Mantık İntikam" ve "Aşk Taktikleri" gibi projelerde boy gösteren 24 yaşındaki Melisa Döngel aşk hayatıyla yeniden gündemde. Güzel oyuncunun, eski sevgilisi 51 yaşındaki Sergen Yalçın'a geri döndüğü öne sürüldü. Geçtiğimiz yaz Çeşme'de yakınlaşan Sergen Yalçın ile Melisa Döngel aşkının yeniden başladığı iddiaları sosyal medyada da gündeme geldi.

SERGEN YALÇIN GÜNÜBİRLİK İSTANBUL'A GELİYOR

İlişkilerini sadece yakın arkadaşlarına söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü ile oyuncunun yakalanmamak için gözlerden uzak restoranları tercih ettiği ve Yalçın'ın takımın maçı ve idmanı olmadığı günlerde ise Döngel'i görmek için günübirlik İstanbul'a geldiği öğrenildi.

ARALARINDA 27 YAŞ VAR

Güzel oyuncu Melisa Döngel'in geçtiğimiz bayram tatilinde Alaçatı'da Sergen Yalçın ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Döngel ile Yalçın arasında 27 yaş fark var.

Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel

Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel

Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Sergen Yalçın Melisa Döngel Spor Haberler

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Yorumlar (8)

Sedat DOĞAN:

Sergen de ağzının tadını biliyor, kemiksiz et, al ağzına at, çiğnemeden yut.

160
14
yanıtYanıtla
Muhammed Dursun:

HAHAHAHAHA kahkaha attım

yanıt18
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ethem maraşlı:

pirzola mübarek

yanıt8
yanıt0
Ibrahim Bayram:

at gibi

64
4
yanıtYanıtla
ethem maraşlı:

yok devee

yanıt3
yanıt0
Muhammet Akbulut:

savaş jeti gibi

25
1
yanıtYanıtla
Hakan Aslan:

Yakışır...

23
3
yanıtYanıtla
Melih Utku AKAY:

Ne idmanlar yapar şimdi sergen

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