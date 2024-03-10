DEVA Partisi Çeşme adayı Osman Kerem Engin kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Çeşme belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Çeşme belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Çeşme adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çeşme Belediye Başkan Adayı Osman Kerem Engin kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

OSMAN KEREM ENGİN KİMDİR?

Osman Kerem Engin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Çeşme belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÇEŞME ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Çeşme adayı belli oldu. DEVA Partisi Çeşme Belediye Başkan Adayı Osman Kerem Engin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.