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Çeşme'deki Oteller Bayram Tatiliyle Dolup Taştı

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9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Çeşme'deki oteller yüzde 100 dolarken, dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nda da yoğunluk yaşandı. Tatilcilerin turizm cenneti Çeşme'ye akın etmesiyle nüfus 1 milyona dayandı.

Turizmin gözbebeği Çeşme, 9 günlük bayram tatilinde de tatilcilerin gözdesi oldu. Bayram tatilinin başlamasından hemen önce rezervasyonlar yüzde 80'lere ulaşırken, bayramın ikinci gününde doluluk yüzde 100'e ulaştı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme Jandarma Komutanlığı ekipleri de nüfusun 1 milyona dayandığı Çeşme'de huzur ve güvenin korunması için ek önlemler aldı. Polis bölgesinde 200, jandarma bölgesinde 90 güvenlik görevlisi, bayram tatili boyunca asayiş ve huzurun sağlanmasına yönelik görev yapıyor.

Çeşme ve özellikle Alaçatı otoban girişlerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, güvenlik ekipleri, tatilcilere kolonya dökerek, şeker ikram etti. Öte yandan güneşli havayı fırsat bilen birçok tatilci de ünlü Ilıca Plajı'nda güneşlenmeyi ve denize girmeyi tercih etti. Tatilci yoğunluğu esnafın yüzünü güldürürken, Çeşme ve Alaçatı sokakları da hareketlendi. Çeşme ve Alaçatı'daki restoran ve kafelerde de bayram bereketi yaşanıyor.

Bayramdan sonra da 18 Nisan tarihinde başlayacak olan ve 21 Nisan'a kadar devam edecek olan 13'üncü Alaçatı Ot Festivali'nde de Çeşme'de yoğunluk yaşanması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Çeşme Turizm Yerel Güncel Haberler

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