Saadet Partisi Çeşme adayı Ahmet Hazırbulan kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Çeşme belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çeşme belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Çeşme adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Çeşme Belediye Başkan Adayı Ahmet Hazırbulan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET HAZIRBULAN KİMDİR?

Ahmet Hazırbulan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çeşme belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇEŞME ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çeşme adayı belli oldu. Saadet Partisi Çeşme Belediye Başkan Adayı Ahmet Hazırbulan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.