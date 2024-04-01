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Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu

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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için dün sandık başına gitti. 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 207 bin sandıkta oy kullandı.

MUSTAFA DENİZLİ'NİN KIZI BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lâl Denizli, Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu. CHP'nin İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Lâl Denizli, sandıkların yüzde 99,24'ünün açıldığı ilçede yüzde 53,69 ile seçimi kazandı. Denizli'nin en yakın rakibi MHP'li Esat Tanık yüzde 34,38'te kaldı.

Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu

LAL DENİZLİ KİMDİR ?

Lal Denizli, 1991 yılında dünyaya geldi Milli Futbol Takım'ın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş'ın da teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli'nin kızıdır. Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi. Ardından Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı.

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu

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Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Mustafa Denizli İzmir Politika Spor Haberler

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