İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 13'ü çocuk 50 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 Mart saat 07.50'de, Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 2 can salı içerisindeki toplam 11'i çocuk 35 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-117) tarafından kurtarıldı.

Ekipler aynı gün saat 11.45'te, Seferihisar ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden çalışma başlattı. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 2'si çocuk 15 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR