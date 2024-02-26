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Çeşme'de Vatandaşlar Güzel Havayı Değerlendirerek Denize Girdi

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Türkiye'nin gözde tatil beldesi Çeşme'de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girerek yüzdü. Kış mevsiminin son ayı olan Şubat ayında Çeşme'de denize girilmeye başlandı. Hafta sonu da özellikle sahil kenarlarında vakit geçiren Çeşme sakinleri hafta içinde de yine aynı noktalarda bir araya geliyor.

Türkiye'nin gözde tatil beldesi Çeşme'de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girerek yüzdü.

Kış mevsiminin son ayı olan Şubat ayında Çeşme'de denize girilmeye başlandı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Türkiye'nin gözdesi turistik ilçede denizin tadını çıkardı. Denize giren vatandaşlar ise görenleri şaşırttı. Hafta sonu da özellikle sahil kenarlarında vakit geçiren Çeşme sakinleri hafta içinde de yine aynı noktalarda bir araya geliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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