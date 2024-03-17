İzmir'de 8'i çocuk 15 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde kırsal alanda bulunan 8'i çocuk 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 15 Mart günü saat 07.00'de, Çeşme ilçesi Böğürtlen Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Kırsal alanda bulunan 8'i çocuk 15 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Özel Harekat Timi (SÖH) tarafından yakalandı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları esnada yakalanan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR