Eski Milli Tenisçi Necdet Kestelli İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir'de önceki gün vefat eden eski milli tenisçi Necdet Kestelli'nin (84) cenazesi, toprağa verildi.

Kestelli için Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene Kestelli'nin ailesi, yakınları ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da katıldı.

Kestelli'nin naaşı, cenaze namazının ardından Çeşme ilçesindeki Çakabey Mezarlığı'nda defnedildi.