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Çeşme'de Yelken Ligi Funboard Slalom ve Formula Kite Mücadeleleri Tamamlandı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi Funboard Slalom ve Formula Kite 2. ayak mücadeleleri sona erdi. Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübünün ev sahipliğindeki ödül töreniyle tamamlanan mücadelelerde birçok kategoride birincilik elde edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi Funboard Slalom ve Formula Kite 2. ayak mücadeleleri sona erdi.

Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübünün ev sahipliğindeki ödül töreniyle tamamlanan mücadelelerde Formula Kite kızlarda Derin Atakan, erkeklerde ise Ejder Ginyol birinciliği elde etti.

Funboard Slalom 17 yaş altı kızlarda Damla Kurtdemir, erkeklerde Çınar Tuncar, 15 yaş altı kızlarda İrem Metin, erkeklerde Yaman Özkayagan, 13 yaş altı kızlarda ise Beren Ülkümen ilk sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Spor

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