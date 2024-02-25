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Çeşme Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Öğrencisi Doğa Özkan, Tekvando Türkiye Şampiyonası Grup Elemelerine Katılmaya Hak Kazandı

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İzmir'de gerçekleştirilen İzmir İl Okul Sporları Organizasyonu Bayanlar Tekvando İl Seçme Müsabakalarına katılan Çeşme Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu öğrencisi Doğa Özkan, il ikincisi olmayı başardı ve Mart ayında gerçekleştirilecek Tekvando Türkiye Şampiyonası Grup Elemelerine katılmaya hak kazandı.

Çeşme Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu öğrencisi Doğa Özkan, Tekvando Türkiye Şampiyonası grup elemelerine katılmaya hak kazandı.

İzmir'de gerçekleştirilen İzmir İl Okul Sporları Organizasyonu Bayanlar Tekvando İl Seçme Müsabakalarına katılan Çeşme Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu öğrencisi Doğa Özkan, il ikincisi olmayı başardı. Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmenleri Rıdvan Akın ve İlayda Akın'ın antrenörlüğünü yaptığı Doğa Özkan, İzmir'de elde ettiği derece ile Mart ayında gerçekleştirilecek Tekvando Türkiye Şampiyonası Grup Elemelerine katılmaya hak kazandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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