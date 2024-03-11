Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Bayraklı'da Eyüp Tunç, Bornova'da Belgin Çiçeksever, Buca'da Mustafa Dinçer, Karabağlar'da Sedat Üzen, Konak'ta Süleyman Şenol, Urla'da Berna Camcı, Torbalı'da Emine Göçay, Çeşme'de Zehra Turnacı, Karşıyaka'da Cengiz Gökbayrak ve Tire'de Turan Güraksın'ı aday göstermişti. Çeşme Belediye Başkan adayı Zehra Turnacı'nın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Zehra Turnacı kimdir? Zafer Partisi İzmir- Çeşme Belediye Başkan adayı Zehra Turnacı kaç yaşında, nereli?

ZEHRA TURNACI KİMDİR?

Zehra Turnacı, Zafer Partisi'nin Çeşme Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.