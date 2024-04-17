Çeşme'de Bayram Tatili: 35 Kişi Yakalandı, 8 Bin 960 Araç Kontrol Edildi

Bayram tatilinde turizm cenneti İzmir'in Çeşme ilçesi yüzde 100 doluluğa ulaşırken, kentin asayiş raporu da belli oldu. Yapılan sorgulama sonucunda arama kaydı olan 35 kişi yakalandı, 8 bin 960 araç da kontrol edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde tatilcilerin en çok tercih ettiği turistik merkezler arasında yer aldı. Çeşme'de huzur ve güvenin sağlanması içinde Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü 200 personelle, İlçe Jandarma Komutanlığı da 90 personelle görev yaptı. İlçe girişleri ve halkın yoğun olduğu tüm bölgelerde geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekipler 17 bin 950 kişinin GBT sorgulamasını yaptı. Yapılan sorgulama sonucunda arama kaydı olan 35 kişi yakalandı. 22 yoklama kaçağı da tespit edilerek gerekli idari işlemler yapıldı. 143 umuma açık iş yerinin kontrollerinin yapıldığı bayram tatilinde, 8 bin 960 araç da kontrol edildi. 30 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, 39 araç trafikten men edildi, 287 araç sürücüsüne 893 bin 890 lira para cezası kesildi. 9 günlük bayram tatili süresince 5 yaralamalı ve 16 maddi hasarlı olmak üzere toplam 21 trafik kazası meydana geldi. - İZMİR