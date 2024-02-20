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İzmir'de 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmenleri taksi ve binek araçlarla ilçeye getirdikleri iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 4 göçmen kaçakçısından 3'ü tutuklandı.

İzmir'de 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmenleri taksi ve binek araçlarla ilçeye getirdikleri iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 4 göçmen kaçakçısından 3'ü tutuklandı.

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyeti sırasında düzensiz göçmenleri taksi ve binek araçlarla ilçeye getirdikleri şüphesiyle 4 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İzmir Çeşme Tutuklama İzmir Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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