İzmir'de 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmenleri taksi ve binek araçlarla ilçeye getirdikleri iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 4 göçmen kaçakçısından 3'ü tutuklandı.
İzmir'de 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı
İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmenleri taksi ve binek araçlarla ilçeye getirdikleri iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 4 göçmen kaçakçısından 3'ü tutuklandı.
Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyeti sırasında düzensiz göçmenleri taksi ve binek araçlarla ilçeye getirdikleri şüphesiyle 4 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.