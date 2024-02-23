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İzmir'de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 55 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir'in Çeşme, Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 55 düzensiz göçmen ise yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Çeşme, Dikili ve Karaburun açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 12'si çocuk, 57 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ve Karaburun açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, tespit edilen iki lastik botu daha durdurarak 11'i çocuk, 55 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Karaburun Dikili İzmir Çeşme Dünya Güncel Haberler

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