Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

17.11.2020 08:59 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:03
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, Marmara ve Kuzey Ege ile zamanla yurt genelinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 15

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17

İzmir: Az bulutlu ve açık 15

Adana: Az bulutlu ve açık 24

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 17

Antalya: Az bulutlu ve açık 24

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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