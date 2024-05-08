Sinop'ta yapılan kontrollerde uyuşturucu ele geçirildi

Sinop'ta çarşı ve mahalle bekçileri tarafından şüpheli şahıslara yönelik yapılan kontrollerde 3 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından il genelinde şüpheli şahıslara yönelik kontroller gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde 10,41 gram esrar, 6 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP