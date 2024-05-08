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Sinop'ta yapılan kontrollerde uyuşturucu ele geçirildi

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Sinop'ta çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan kontrollerde 3 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı. 10,41 gram esrar ve 6 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Sinop'ta çarşı ve mahalle bekçileri tarafından şüpheli şahıslara yönelik yapılan kontrollerde 3 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından il genelinde şüpheli şahıslara yönelik kontroller gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde 10,41 gram esrar, 6 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sinop Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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