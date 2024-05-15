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Sinop'ta 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

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Sinop'un Gerze ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü, Hükümet Konağı önünde sona erdi. Törende çelenk sunumu ve İstiklal Marşı okundu.

Sinop'un Gerze ilçesinde 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce gerçekleştirilen ve eski cezaevi mevkisinden başlayan yürüyüş Hükümet Konağı önünde sona erdi.

Burada yapılan törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Karaman Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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