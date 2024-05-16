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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 15.11 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Sinop'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir kişinin üst aramasında 15.11 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Sinop'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kişiye yönelik üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramada 15.11 gram metamfetamin, 2.97 gram mariuhana, 3 adet sentetik ecza maddesi elde edildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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