Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 15.11 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Sinop'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kişiye yönelik üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramada 15.11 gram metamfetamin, 2.97 gram mariuhana, 3 adet sentetik ecza maddesi elde edildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP