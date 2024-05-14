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Sinop'ta Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı

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Sinop'ta kontrolden çıkan bir otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta kontrolden çıkan bir otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 12.30 sıralarında Sinop Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A.A.'nın kullandığı 06 BEY 827 plakalı otomobil Sinop'tan Ayancık istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıktı ve elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan otomobilde bulunan 52 yaşındaki B.Ö., ve 3 yaşındaki D.Ö., çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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