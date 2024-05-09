Sinop'ta durdurulan araçta yarım kilogram bonzai ele geçirildi
Sinop'un Boyabat ilçesinde durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 3 şüpheliye ait yaklaşık yarım kilogram bonzai bulundu. Tutuklanan 2 şüpheli, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sinop'ta durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ve araç içerisinde bulunan 3 şüphelinin yapılan üst aramasında yaklaşık yarım kilogram bonzai ele geçirildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Sinop'un Boyabat ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ve araç içerisinde bulunan 3 şüphelinin yapılan üst aramasında 468.47 gram bonzai ele geçirildi.
Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİNOP