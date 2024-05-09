Sinop'ta durdurulan araçta yarım kilogram bonzai ele geçirildi

Sinop'ta durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ve araç içerisinde bulunan 3 şüphelinin yapılan üst aramasında yaklaşık yarım kilogram bonzai ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Sinop'un Boyabat ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ve araç içerisinde bulunan 3 şüphelinin yapılan üst aramasında 468.47 gram bonzai ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİNOP