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Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Sinop, Samsun ve Amasya'nın iç kesimlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden sonra Sinop ve Samsun'un iç kesimleriyle Amasya'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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