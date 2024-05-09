Sinop'ta Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi
Sinop'un Gerze ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Sinop'un Gerze ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Sinop Caddesi'ndeki trafik uygulama noktasında gerçekleştirilen etkinlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürücülere trafik kurallarını içeren broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.
Etkinliğe katılan Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı ve Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, durdurulan araç sürücüleriyle sohbet ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.