Sinop Gerze'de Gençlik Haftası kapsamında Gençlik Koşusu düzenlendi

Sinop'un Gerze ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında Gençlik Koşusu düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen koşu, Recai Kuruoğlu Bulvarı'ndan başlayıp Alaattin Şahin Caddesi'nde sona erdi.

Kız ve erkek kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Gerze Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Karaman ve diğer ilgililerce takdim edildi.