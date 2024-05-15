Üye Girişi
Haberler

Sinop Gerze'de Gençlik Haftası kapsamında Gençlik Koşusu düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Gerze ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında Gençlik Koşusu düzenlendi. Koşu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edildi ve Recai Kuruoğlu Bulvarı'ndan başlayıp Alaattin Şahin Caddesi'nde sona erdi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında Gençlik Koşusu düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen koşu, Recai Kuruoğlu Bulvarı'ndan başlayıp Alaattin Şahin Caddesi'nde sona erdi.

Kız ve erkek kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Gerze Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Karaman ve diğer ilgililerce takdim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Haftası Recai Kuruoğlu Gençlik Gerze Sinop Spor Spor Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

 İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor

İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title