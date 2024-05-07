Sinop'ta Yağma ve Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde yağma, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yapan şahıs yakalandı.

Ayancık ilçesinde bulunan bir iş yerinde kar maskeli bir şahıs tarafından gerçekleştirilen yağma, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayı ile ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan 41 KGYS kamera analizi, 850 saat KGYS kamera izlemesi, saha ve eşkal analiz çalışmaları neticesinde şüphelinin S.A. olduğu tespit edildi. Ayancık ilçesinde iki ayrı adrese yapılan operasyonda şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda şüphelinin olayda kullandığı 1 adet tabanca, 45 adet mermi, 3 adet kırmızı eldiven, 1 adet bot, 3 adet eldiven, 1 adet kar maskesi, hırsızlık konusu 9 bin TL, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 42 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli S.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SİNOP