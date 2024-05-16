Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 22 Gram Sentetik Madde Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta yapılan emniyet uygulamalarında, bir şüphelinin üzerinde ve bir iş yerinde yapılan aramalarda 22 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta emniyet ekiplerince yapılan uygulamalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir şüphelinin üzerinde ve umuma açık bir iş yerindeki aramalarda 22 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Sinop Güvenlik Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

 AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti

AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti

 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Binaya asılan 'Allah belanı versin Nurettin' yazılı pankart vatandaşları şaşırttı

Binaya asılan "Allah belanı versin Nurettin" yazılı pankart vatandaşları şaşırttı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title