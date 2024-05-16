Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 22 Gram Sentetik Madde Ele Geçirildi

Sinop'ta emniyet ekiplerince yapılan uygulamalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir şüphelinin üzerinde ve umuma açık bir iş yerindeki aramalarda 22 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.