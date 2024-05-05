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Sinop'ta bir binada çıkan baca yangını söndürüldü

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Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan bir binanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine kısa sürede gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak soğutma ve havalandırma çalışmalarını da gerçekleştirdi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir binada çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tümerkan Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın bacasından yoğun duman ve kıvılcım çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ve müdahalede bulunan Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Maddi hasar oluşan binada soğutma ve havalandırma çalışmaları da yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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