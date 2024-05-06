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Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü

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Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan bir apartmanın bacasında çıkan yangın, Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

İlçe merkezi Tümerkan Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın baca kısmında yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Türkeli Sinop Yaşam Güncel Haberler

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