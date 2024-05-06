Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü
Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan bir apartmanın bacasında çıkan yangın, Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.
İlçe merkezi Tümerkan Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın baca kısmında yangın çıktı.
Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.