Sinop'ta kablo ve inşaat malzemeleri hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

Sinop'ta kablo ve inşaat malzemeleri hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayancık ilçesinde enerji hattı kablosu ve inşaat malzemeleri çaldıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) takibe alınan 2 şüpheli, bir inşaat alanında malzeme çaldıkları sırada suçüstü yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.