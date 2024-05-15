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Sinop'un Ayancık ilçesinde vatandaşlara domates ve biber fidesi dağıtıldı

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Sinop'un Ayancık ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda vatandaşlara 10 bin 500 domates ve biber fidesi dağıtıldı. Kaymakam Recep Hasar, tarımın ve üretmenin önemine vurgu yaparak fidelerin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde vatandaşlara domates ve biber fidesi dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce pazaryerinde düzenlenen programda Kaymakam Recep Hasar ve diğer ilgililer tarafından vatandaşlara 10 bin 500 domates ve biber fidesi dağıtımı yapıldı.

Dağıtımın ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Hasar, tarımın ve üretmenin ülkenin geleceği olduğunu belirterek, fidelerin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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