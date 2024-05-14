Sinop'ta Mayıs Ayında Kar Yağışı Şaşkınlık Yarattı

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'un yüksek kesimlerine mayıs ayında yağan kar şaşkınlık yarattı; yer yer sıfır dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle köylerde vatandaşlar soba ve kaloriferlerini yeniden yakmaya başladı.

Sinop'ta mayıs ayında yaz mevsimi beklenirken kar sürprizi yaşandı. Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Boyabat ilçesine bağlı Sarıağaççayı köyü Aksu Yaylası'nı beyaza bürüdü. Ayrıca, kar Sinop'un yüksek rakımlı bölgesi Soğuksu mevkiinde de kendini gösterdi. Kar yağışı şaşkınlıkla karşılandı. Yer yer sıfır dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle köylerde vatandaşlar soba ve kaloriferleri tekrar yakmaya başladı.