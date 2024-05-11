Ceviz Satışlarındaki Düşüş Nedeniyle Vatandaşlar Zor Durumda

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta ceviz satışı yapan Fikret Şahin, "Ben emekliyim. Geçinebilsem 75 yaşındaki kişi buraya kadar gelip bekler mi? Aldığım 12- 13 bin lira maaş. Nasıl geçineceksiniz onunla? Geçen sene bir pazarda satışlarım 500 kilogramın altında düşmüyordu ama bugünü sorarsanız, daha 2 kilogram ceviz sattım" dedi. Ceviz tezgahına gelen Halit Gümüş ise, "Alım gücü azaldı. Vatandaş alamıyor. 10 bin lira maaşla ne alsın?" diye konuştu.

Sinop kapalı pazar yerinde ceviz satışı yapan Fikret Şahin, insanların alım güçlerinin düştüğünü ve artan maliyetlerden dolayı satışlarının azaldığını belirtti.

"BUGÜN DAHA 2 KİLOGRAM CEVİZ SATTIM"

Fikret Şahin şunları söyledi:

"Geçen sene 4 ton civarında ceviz sattım. Bu sene de 600 kilogram cevizi bitiremedim. Geçen sene cevizi 40-60 lira arasında alırken, bu sene 100-140 lira arasında toptan alıyorum. Aldığın zaman da ne oluyor, satışların tamamen durmuş oluyor. Müşteri ucuz olursa alıyor, ucuz olmazsa neden alsın? Zaten parası yetmiyor ki. 2 kilogram alacağı yerde yarım kilogram ceviz alıyor. Vatandaş ne yapsın? Her şey pahalanmış. Vatandaş da işin içinden çıkamıyor. Ben emekliyim. Geçinebilsem 75 yaşındaki kişi buraya kadar gelip bekler mi? Aldığım 12-13 bin lira maaş. Nasıl geçineceksiniz onunla? Geçen sene bir pazarda satışlarım 500 kilogramın altında düşmüyordu ama bugünü sorarsanız, daha 2 kilogram ceviz sattım. Vatandaş bitmiş, perişan halde. Emekli ne yapsın? Vatandaş ne yapsın? Gelin, benim defterime bakın en az 20 kişi veresiye yazdırdı. Yazık."

"CEVİZ DE ARTIK VATANDAŞIN SOFRASINDAN EKSİLİYOR"

Ceviz tezgahına gelen Halit Gümüş ise, "Geçen sene cevizin kilogramı 90 lira civarındaydı fakat bu sene 160-170 lirayı buldu. Bu iyi değil çünkü alım gücü azaldı. Vatandaş alamıyor. 10 bin lira maaşla ne alsın? Ceviz mi alsın, eve mi baksın, kira mı versin? Zaten kiralar ateş pahası. Gerçekten protein kaynağı ceviz de artık vatandaşın sofrasından eksiliyor. O kadar faydalı bir şey ki, insanın beynini çalıştırıyor. Ama, ne yazık ki vatandaşın sofrasından ceviz eksiliyor" dedi.