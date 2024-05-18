Sinop'ta Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi

Sinop'ta "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi" uygulaması kapsamında 3 servis aracına 7 bin 250 TL trafik cezası uygulandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi" uygulaması kapsamında 93 okul çevresinde, 464 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 129 servis aracı denetlendi, 26 metruk bina kontrol edildi, 117 iş yeri ve 39 park-bahçe ve çay bahçesi denetlendi. 3 servis aracına 7 bin 250 TL trafik cezası uygulandı. - SİNOP