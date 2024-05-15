Sinop'ta yapılan operasyonda 80 gram bonzai ele geçirildi

Sinop'ta 2 ayrı adreste yapılan aramada 80 gram bonzai maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Sinop il merkezi ve Gerze ilçe merkezinde 2 ayrı adreste yapılan aramada, 80 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SİNOP