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Sinop'ta yapılan operasyonda 80 gram bonzai ele geçirildi

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Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Sinop il merkezi ve Gerze ilçe merkezinde 2 ayrı adreste yapılan aramada 80 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta 2 ayrı adreste yapılan aramada 80 gram bonzai maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Sinop il merkezi ve Gerze ilçe merkezinde 2 ayrı adreste yapılan aramada, 80 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gerze Sinop Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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