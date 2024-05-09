Sinop Türkeli'de Hıdırellez Şenlikleri ve Karakucak Güreşleri
Sinop'un Türkeli ilçesinde düzenlenen Hıdırellez şenlikleri kapsamında karakucak güreşleri yapıldı. Kaymakam Safa Kahraman ve Belediye Başkanı Veysel Şahin'in de katıldığı etkinlikte dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi. Şenlik, yöresel yemeklerin ikram edilmesiyle sona erdi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde Hıdırellez şenlikleri kapsamında karakucak güreşleri yapıldı.
Yusuflu köyündeki etkinliğe, Kaymakam Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Güreş müsabakalarında dereceye giren güreşçilere Kaymakam Kahraman ve Belediye Başkanı Şahin tarafından ödülleri verildi.
Şenlik, katılımcılara yöresel yemeklerin ikram edilmesiyle son buldu.