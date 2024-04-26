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Sinop'un Boyabat ilçesinde bir ev yangında tamamen yandı

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Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Koçak köyünde Şenol Kuşlu'ya ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.

İlçeye bağlı Koçak köyünde Şenol Kuşlu'ya ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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