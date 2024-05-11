Üye Girişi
Haberler

Emekli Vatandaşlar Emekli Maaşlarından Memnun Değil

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta yaşayan emekli vatandaşlar, emekli maaşlarının yetersiz olduğunu ve her geçen gün kötüye gittiğini belirtiyor. En düşük emekli maaşının 10 bin lira olması gerektiğini söyleyen emekli vatandaşlar, enflasyonun gerçek durumuyla ilgili de eleştirilerde bulunuyor.

MUSTAFA USTA

(SİNOP)- Sinop'ta yaşayan emekli vatandaş Ata Erol, "İşçi arkadaşlar da olmak üzere, memur arkadaşlar da olmak üzere memnun değiliz. Emekli hayatımız bir ıstıraba dönmeye başladı. 'Düzelecek, görüşeceğiz, çözüm buluyoruz' diyorlar ama hayır. Zaten çözüm bulamayacaklar" dedi. Diğer bir emekli vatandaş Rasim Akliman ise, "En düşük emekli maaşı 10 bin lira. Bununla geçinmek mümkün değil. İnsanların en az 50 bin lira emekli maaşı alması lazım. Bugünkü enflasyon anlatıldığı gibi değil" diyerek sitemini dile getirdi.

Sinop'ta yaşayan emekli vatandaşlar, emekli maaşlarından memnun olmadıklarını ve  her geçen gün kötüye gittiğini belirtti. Emekli vatandaş Ata Erol, şöyle konuştu.

"Emekli öğretmen olarak emekli maaşını son 10 seneyi de hesaba katarak değerlendirirsem gittikçe dibe battığımızı, hele hele tek maaşla yaşayan arkadaşları dikkate alırsak ve sürekli başta ekmek olmak üzere bütün gıdalarda pazarda, çay bahçelerinde çay içme olayında emekli arkadaşlarımızın önceden bir çay bir simitle mutlu olduğu yılları maalesef arar olduk. İşçi arkadaşlar da olmak üzere, memur arkadaşlar da olmak üzere memnun değiliz. Emekli hayatımız bir ıstıraba dönmeye başladı. 'Düzelecek, görüşeceğiz, çözüm buluyoruz' diyorlar ama hayır. Zaten çözüm bulamayacaklar. Üniversite mezunu olup da, mesleğe atanmak için can atan, fedakarlıklar yapmaya çalışan öğrencilerimizin durumuna benziyor. Emeklileri ve diğer arkadaşlarımızı maalesef avutmaktan öteye gitmiyorlar."

"EMEKLİLER ASGARİ ÜCRETİN 3 KATI MAAŞ ALIRDI"

Rasim Akliman ise şunları söyledi:

"Emekli maaşından memnun değilim. Ben 1997 yılında tarım il müdürlüğünden emekli oldum. Benim zamanımda emekliler asgari ücretin 3 katı maaş alırdı. Şimdi neredeyse asgari ücretle aynı alıyoruz. Bizim maaşlarımızın eskiden bir devlet memuru emeklisi veya BAĞKUR veya Sigorta emeklisiyle aralarında bin lira maaş farkı vardı. Şimdi bu uçurum da açıldı. En düşük emekli maaşı 10 bin lira. Bununla geçinmek mümkün değil. İnsanların en az 50 bin lira emekli maaşı alması lazım. Bugünkü enflasyon anlatıldığı gibi değil. Enflasyon yüzde 300'lerde, 400'lerde. İnsanların alım gücü düştü. Kiralar, çarşı pazar her şey arttı."

Emekli vatandaş İlknur Duru, "Emekli maaşı hiçbir gereksinimi karşılamak için yeterli değil. Sadece besin, o da kısıtlı besini  karşılayabiliyoruz. Bunun için de eti, yağı yok. Ben 3 yıldır çalışmıyorum. Özel sektörde çalıştım. Yıllarca da çok yüksek prim ödedim. Asla yeterli değil. Benim yapımdaki bir insanın bunca emekten sonra karın doyurma gibi bir beklentisi olmamalı. Bir gezi yapabilmeliyim, istediğim yerde bir yemek yiyebilmeliyim" dedi.

"ENFLASYON ÖYLE YÜZDE 50 FALAN DEĞİL, YÜZDE 400..."

Emekli vatandaş Mustafa Aytekin, "Emekli maaşından memnun değiliz. Emekli maaşlarında kurumlar arasında çok fark var. Çalışanlara 8 bin lira seyyanen zam verildi. Arkasından yüzde 12'ye çıktı ama bu aradaki fark uçurum açıldı. Bu saatten sonra da düzeleceğini sanmıyorum. 10 bin liraya emekli maaşı olmaz. Gıda, kira ve diğer ürünler yüzde 500 artmış. Öyle yüzde 50 falan değil enflasyon. Yüzde 300, yüzde 400" diye konuştu.

Emekli vatandaş Zehra Koca ise, "Emekli maaşımla ancak sebze alabiliyorum. Emekli olduğum zaman evimi almıştım. Yoksa, emekli maaşım kiraya yetmezdi. Isınmaya, faturalara hiçbir şeye yetmez. Evi olmayanların Allah yardımcısı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Sinop Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Bakmadan Geçme

Canik dağları nerede? Canik dağları hangi ilde, hangi şehirde? Newcastle – Brighton maçı nereden, nasıl izlenir? Newcastle Brighton canlı yayın linki! Azerbaycan deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 11 Mayıs Cumartesi depremler! KOCAELİSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Kocaelispor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kocaelispor Sakaryaspor canlı yayın linki! BOLUSPOR – ÇORUM FK CANLI: Boluspor – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Boluspor Çorum FK canlı yayın linki! ŞANLIURFASPOR – MANİSA FK CANLI: Şanlıurfaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Şanlıurfaspor Manisa FK canlı yayın linki! TUZLASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ CANLI: Tuzlaspor – Gençlerbirliği maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Gençlerbirliği canlı yayın linki! ADANASPOR – BANDIRMASPOR CANLI: Adanaspor – Bandırmaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Bandırmaspor canlı yayın linki! 11 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Dolar ne kadar, yükseldi mi? #128184 11 Mayıs Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 11 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! 11 Mayıs hangi burç? 11 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 11 Mayıs tarihi hangi burç olur? ANNELER GÜNÜ DUYGUSAL, KISA MESAJLAR! Anneler Günü resimli, uzun ve öz mesajları neler? Anneler Günü'ne özel kısa sözler neler? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 11 MAYIS CUMARTESİ 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI 11 MAYIS | 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek!
Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title