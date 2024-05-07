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Sinop'ta akaryakıt istasyonundan yağma ve hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

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Sinop'ta faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonundan yapılan yağma ve hırsızlık ihbarı üzerine zanlı gözaltına alındı. Zanlının adresinde yapılan aramada suçta kullanılan silahlar ve diğer malzemeler ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Sinop'ta akaryakıt istasyonundan yağma ve hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bostancılı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonundan yağma ve hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine ekiplerce çalışma başlatıldı.

41 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerası incelenerek kimliği tespit edilen zanlı, Ayancık ilçesindeki adresinde gözaltına alındı.

Aramada, S.A.'nın olayda kullandığı belirlenen 1 tabanca, 2 tüfek, 3 eldiven, 1 bot, 1 kar maskesi ve bir miktar para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı yağma ve hırsızlık gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu arada olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde S.A.'nın istasyona gelerek çalışanı tabancayla tehdit etmesi, daha sonra kasada bulunan bir miktar parayı alarak kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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